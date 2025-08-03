6

Арестован болельщик, бросивший секс-игрушку на площадку в матче «Голден Стэйт» и «Атланты»

Лига нашла человека, ответственного за оказавшийся на паркете посторонний объект.

Женская НБА сообщила, что фанат, бросивший секс-игрушку на площадку во время матча с участием «Дрим» и «Валькирис», был арестован. Лига также предупредила, что любой, кто совершит подобное, будет удален с арены и получит как минимум годичный запрет на посещение игр.

Инцидент в Атланте произошел в конце четвертой четверти матча «Дрим» против «Голден Стэйт». Вчера еще одну секс-игрушку бросили под кольцо в Чикаго в третьей четверти игры, где «Валькирис» встречались со «Скай». Судья отбросил предмет ногой, после чего его подобрали и убрали с площадки. Неизвестно, был ли задержан болельщик, бросивший секс-игрушку на игре в Чикаго.

«Безопасность всех присутствующих на арене – наш главный приоритет. Предметы, брошенные на площадку или в зону трибун, могут представлять угрозу для игроков, судей и зрителей. В соответствии со стандартами безопасности женской НБА, любой болельщик, намеренно бросающий что-либо на паркет, будет немедленно удален, получит запрет на посещение минимум на год, а также может быть арестован и привлечен к ответственности местными властями», – говорится в заявлении лиги.

На аренах женской НБА действуют меры безопасности: на многих запрещен пронос сумок или разрешены только прозрачные, обычно ограниченного размера. Каждая сумка досматривается при входе.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?2182 голоса
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoженская НБА
Голден Стэйт жен
происшествия
Чикаго жен
logoАтланта жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Софи Каннингем: «Хватит бросать секс-игрушки на площадку, вы же покалечите кого-нибудь из нас»
122 августа, 07:56
Брошенная на паркет зеленая секс-игрушка снова прервала матч женской НБА
102 августа, 05:34Видео
Брошенная на площадку секс-игрушка прервала матч между «Голден Стэйт» и «Атлантой»
1830 июля, 06:09Видео
Главные новости
Рик Питино: «Разыгрывающих защитников больше нет»
320 минут назад
Энтони Гилл подпишет новый однолетний контракт с «Вашингтоном»
44 минуты назад
ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/4 финала. Испания выиграла у Турции, Италия взяла верх над Израилем и другие матчи
149 минут назад
Женская НБА. «Индиана» сыграет в гостях с «Финиксом», «Чикаго» примет «Атланту»
сегодня, 17:31
«Это ты не был великолепным игроком». Нэнси Либерман раскритиковала Джеффа Тига, который назвал Кейтлин Кларк «просто хорошим игроком»
2сегодня, 17:10
«Зенит» объявил об уходе Окаро Уайта
4сегодня, 16:25
Малик Бизли: «Готов снова доказывать, что мое место в НБА»
1сегодня, 15:24
«Сан-Антонио» подписал Майку Поттера
19сегодня, 15:09
Лука Дончич о неучастии Нибо и Чанчара в Евробаскете: «Забавно, что «Лейкерс» позволяют играть за сборную, а «Милан» – нет»
4сегодня, 13:44
«Зенит», УНИКС, «Парма» и приморское «Динамо» примут участие в Кубке Кондрашина и Белова
сегодня, 13:01
Ко всем новостям
Последние новости
Клемен Препелич: «Видны признаки нового Луки. Он берет на себя роль лица клуба»
сегодня, 17:27
Анастасия Косу забросила с центра площадки на тренировке
3сегодня, 16:51Видео
«Локомотив-Кубань» может подписать Винса Хантера
сегодня, 16:39
«Зенит» продлит контракт с Артемом Антиповым
сегодня, 15:55
Андрей Мартюк подпишет с «Зенитом» трехлетний контракт по схеме «2+1»
1сегодня, 15:50
Лука Дончич о матче против Германии: «Сыграть полный матч будет сложно, но проведу на паркете довольно много времени»
сегодня, 12:00
«На подходе». Стефен Карри отреагировал на слова Джимми Батлера
6сегодня, 11:49Фото
Урош Трифунович подписал двухлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»
3сегодня, 09:39
Тарик Блэк покинул «Виллербан»
сегодня, 09:19
Владимир Дячок: «Матчи против Египта прошли достаточно интересно и продуктивно для обоих сборных»
2сегодня, 05:59