Джонатан Куминга вернулся в Конго, но не сыграет на Афробаскете-2025

Джонатан Куминга не планирует играть за Конго на чемпионате Африки.

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга вернулся в Конго на этой неделе, но, по данным инсайдера Марка Стейна, не планирует участвовать в чемпионате Африки в этом году.

22-летний игрок является ограниченно свободным агентом и продолжает вести переговоры по контракту с «Голден Стэйт». 

Куминга отказался от предложенного двухлетнего контракта на 45 миллионов долларов, поскольку «Уорриорз» настаивают на опции команды на второй год и просят Кумингу отказаться от права блокировать обмены в течение первого сезона.

«Кингз» и «Уорриорз» ведут переговоры, камнем преткновения в которых является вопрос защиты драфт-пика первого раунда. Сообщается, что «Кингз» предложили Куминге трехлетний контракт на 63 миллиона долларов.

Ожидается, что Эл Хорфорд, Де’Энтони Мелтон и Гэри Пэйтон II подпишут контракт с «Уорриорз», как только ситуация с Кумингой разрешится.

Чемпионат Африки-2025 стартует 12 августа. 

Источник: The Stein Line
