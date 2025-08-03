У «Голден Стэйт» есть устные договоренности с Элом Хорфордом, Де’Энтони Мелтоном и Гэри Пэйтоном II
«Уорриорз» готовы подписать трех свободных агентов.
У клуба есть устные соглашения со свободными агентами Элом Хорфордом, Де’Энтони Мелтоном и Гэри Пэйтоном II, сообщает журналист Джейк Вайнбах.
Однако эти сделки не будут официально оформлены до тех пор, пока не будет решена ситуация с Джонатаном Кумингой.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: x.com
