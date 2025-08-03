У «Голден Стэйт» есть устные договоренности с Элом Хорфордом, Де’Энтони Мелтоном и Гэри Пэйтоном II

«Уорриорз» готовы подписать трех свободных агентов.

У клуба есть устные соглашения со свободными агентами Элом Хорфордом , Де’Энтони Мелтоном и Гэри Пэйтоном II , сообщает журналист Джейк Вайнбах.

Однако эти сделки не будут официально оформлены до тех пор, пока не будет решена ситуация с Джонатаном Кумингой .