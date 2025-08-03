Киган Мюррэй и Кеон Эллис не обсуждались в ходе переговоров по обмену Джонатана Куминги

«Уорриорз» не заинтересованы в Кигане Мюррэе и Кеоне Эллисе.

«Похоже, что «Уорриорз» сосредоточились на драфт-пике, и мне сказали, что Киган Мюррэй и Кеон Эллис даже не обсуждались.

Если «Уорриорз» сосредоточатся на пике, а «Кингз» согласятся на требование «Уорриорз» и отдадут незащищенный выбор в первом раунде драфта 2030 года, то, похоже, сделка состоится.

Поэтому складывается впечатление, что они больше сосредоточены на пике, чем на попытках заполучить других молодых перспективных игроков «Кингз», – сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт » и «Сакраменто » вели переговоры об обмене с участием форварда Джонатана Куминги , однако стороны не договорились.