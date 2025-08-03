0

Мартин Крампель близок к подписанию контракта с «Бильбао»

Мартин Крампель может перейти в «Бильбао».

Испанский «Бильбао» близок к заключению соглашения с центровым сборной Словении Мартином Крампелем (30 лет, 206 см) на предстоящий сезон.

Тяжелый форвард провел успешный сезон в Турции, выступая за «Яловаспор», где он в среднем набирал 12,4 очка, делал 4,9 подбора и 1,4 перехвата за матч, реализуя 58% бросков с игры, 42% трехочковых и 88% штрафных.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?2182 голоса
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Чемы де Лукаса в соцсети X
