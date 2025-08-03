  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Жена Данило Галлинари об укусе акулы: «Смотрю на ногу и вижу что-то красно-оранжевое. Это была моя изжеванная кожа»
4

Жена Данило Галлинари об укусе акулы: «Смотрю на ногу и вижу что-то красно-оранжевое. Это была моя изжеванная кожа»

Жена Данило Галлинари рассказала, как ее укусила акула.

«Помню, как трогаю себя и чувствую что-то мягкое. Начинаю кричать, выбегаю из воды, муж хватает детей и идет за мной. Я смотрю на свою ногу и вижу что-то красно-оранжевое. Это была моя изжеванная кожа, которая слазила. Выглядело ужасно.

Данило сразу начал подбадривать меня, он старался быть сильным. Но ему тоже пришлось тяжело. Я практически заставляю его вернуться к игре. У них финал, и я хочу, чтобы он сосредоточился на нем», – рассказала Элеонора Бой.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?2182 голоса
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Gazzetta
logoДанило Галлинари
происшествия
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жена Данило Галлинари после укуса акулы: «С ребенком и мной все в порядке. Операция прошла успешно»
51 августа, 18:19Фото
Акула укусила беременную жену Данило Галлинари
31 августа, 05:15Фото
Данило Галлинари вывел «Баямон» в финал чемпионата Пуэрто-Рико, но обещает приехать на Евробаскет
31 июля, 11:15
Дивинченцо, Галлинари, Сарр и Фонтеккьо – в предварительном составе сборной Италии на Евробаскет-2025
118 июля, 14:40
Главные новости
Рик Питино: «Разыгрывающих защитников больше нет»
323 минуты назад
Энтони Гилл подпишет новый однолетний контракт с «Вашингтоном»
47 минут назад
ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/4 финала. Испания выиграла у Турции, Италия взяла верх над Израилем и другие матчи
152 минуты назад
Женская НБА. «Индиана» сыграет в гостях с «Финиксом», «Чикаго» примет «Атланту»
сегодня, 17:31
«Это ты не был великолепным игроком». Нэнси Либерман раскритиковала Джеффа Тига, который назвал Кейтлин Кларк «просто хорошим игроком»
2сегодня, 17:10
«Зенит» объявил об уходе Окаро Уайта
4сегодня, 16:25
Малик Бизли: «Готов снова доказывать, что мое место в НБА»
1сегодня, 15:24
«Сан-Антонио» подписал Майку Поттера
19сегодня, 15:09
Лука Дончич о неучастии Нибо и Чанчара в Евробаскете: «Забавно, что «Лейкерс» позволяют играть за сборную, а «Милан» – нет»
4сегодня, 13:44
«Зенит», УНИКС, «Парма» и приморское «Динамо» примут участие в Кубке Кондрашина и Белова
сегодня, 13:01
Ко всем новостям
Последние новости
Клемен Препелич: «Видны признаки нового Луки. Он берет на себя роль лица клуба»
сегодня, 17:27
Анастасия Косу забросила с центра площадки на тренировке
3сегодня, 16:51Видео
«Локомотив-Кубань» может подписать Винса Хантера
сегодня, 16:39
«Зенит» продлит контракт с Артемом Антиповым
сегодня, 15:55
Андрей Мартюк подпишет с «Зенитом» трехлетний контракт по схеме «2+1»
1сегодня, 15:50
Лука Дончич о матче против Германии: «Сыграть полный матч будет сложно, но проведу на паркете довольно много времени»
сегодня, 12:00
«На подходе». Стефен Карри отреагировал на слова Джимми Батлера
6сегодня, 11:49Фото
Урош Трифунович подписал двухлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»
3сегодня, 09:39
Тарик Блэк покинул «Виллербан»
сегодня, 09:19
Владимир Дячок: «Матчи против Египта прошли достаточно интересно и продуктивно для обоих сборных»
2сегодня, 05:59