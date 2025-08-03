Жена Данило Галлинари об укусе акулы: «Смотрю на ногу и вижу что-то красно-оранжевое. Это была моя изжеванная кожа»
Жена Данило Галлинари рассказала, как ее укусила акула.
«Помню, как трогаю себя и чувствую что-то мягкое. Начинаю кричать, выбегаю из воды, муж хватает детей и идет за мной. Я смотрю на свою ногу и вижу что-то красно-оранжевое. Это была моя изжеванная кожа, которая слазила. Выглядело ужасно.
Данило сразу начал подбадривать меня, он старался быть сильным. Но ему тоже пришлось тяжело. Я практически заставляю его вернуться к игре. У них финал, и я хочу, чтобы он сосредоточился на нем», – рассказала Элеонора Бой.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Gazzetta
