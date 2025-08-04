ЧЕ-2025. Юноши (U18). Финал. Испания вырвала победу у Франции и стала чемпионом. Дель Пино забросил победный трехочковый

Сегодня прошел финальный матч чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

Испания вырвала победу у Франции (82:81) благодаря трехочковому попаданию Гильермо Дель Пино на последней секунде. Чемпионат Европы Юноши (U18) Белград, Сербия Плей-офф Финал Испания – Франция – 82:81 (25:22, 14:17, 14:25, 29:17) ИСПАНИЯ : Дель Пино (23), Уэльвес (16), Платтеу (11 + 6 подборов). ФРАНЦИЯ : Булефаа (19), Йимга (17 + 9 подборов), Лемуан (14 + 6 передач). 3 августа. 22:00 За 3-е место Италия – Латвия – 86:68 (24:17, 23:21, 16:17, 23:13) 3 августа. 19:30 За 5-6 места Сербия – Словения – 74:69 (17:24, 26:19, 14:5, 17:21) 3 августа . 14.30 За 7-8 места Турция – Германия – 64:73 (16:15, 11:24, 25:16, 12:18) 3 августа . 19.30 За 9-10 места Израиль – Литва – 65:106 (14:27, 20:26, 20:24, 11:29) 3 августа. 17:00 За 11-12 места Австрия – Греция – 78:108 (29:30, 12:18, 17:34, 20:26) 3 августа. 14:30 За 13-14 места Македония – Болгария – 87:90 (25:22, 16:22, 25:23, 21:23) 3 августа. 17:00 За 15-16 места Бельгия – Швеция – 85:78 (19:18, 11:23, 29:20, 26:17) 3 августа. 12:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.