ЧЕ-2025. Юноши (U18). Финал. Испания вырвала победу у Франции и стала чемпионом. Дель Пино забросил победный трехочковый
Сегодня прошел финальный матч чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.
Испания вырвала победу у Франции (82:81) благодаря трехочковому попаданию Гильермо Дель Пино на последней секунде.
Чемпионат Европы
Юноши (U18)
Белград, Сербия
Плей-офф
Финал
Испания – Франция – 82:81 (25:22, 14:17, 14:25, 29:17)
ИСПАНИЯ: Дель Пино (23), Уэльвес (16), Платтеу (11 + 6 подборов).
ФРАНЦИЯ: Булефаа (19), Йимга (17 + 9 подборов), Лемуан (14 + 6 передач).
3 августа. 22:00
За 3-е место
Италия – Латвия – 86:68 (24:17, 23:21, 16:17, 23:13)
3 августа. 19:30
За 5-6 места
Сербия – Словения – 74:69 (17:24, 26:19, 14:5, 17:21)
3 августа. 14.30
За 7-8 места
Турция – Германия – 64:73 (16:15, 11:24, 25:16, 12:18)
3 августа. 19.30
За 9-10 места
Израиль – Литва – 65:106 (14:27, 20:26, 20:24, 11:29)
3 августа. 17:00
За 11-12 места
Австрия – Греция – 78:108 (29:30, 12:18, 17:34, 20:26)
3 августа. 14:30
За 13-14 места
Македония – Болгария – 87:90 (25:22, 16:22, 25:23, 21:23)
3 августа. 17:00
За 15-16 места
Бельгия – Швеция – 85:78 (19:18, 11:23, 29:20, 26:17)
3 августа. 12:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
