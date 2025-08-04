  • Спортс
ЧЕ-2025. Юноши (U18). Финал. Испания вырвала победу у Франции и стала чемпионом. Дель Пино забросил победный трехочковый

Сегодня прошел финальный матч чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

Испания вырвала победу у Франции (82:81) благодаря трехочковому попаданию Гильермо Дель Пино на последней секунде.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Белград, Сербия

Плей-офф 

Финал

Испания – Франция – 82:81 (25:22, 14:17, 14:25, 29:17)

ИСПАНИЯ: Дель Пино (23), Уэльвес (16), Платтеу (11 + 6 подборов).

ФРАНЦИЯ: Булефаа (19), Йимга (17 + 9 подборов), Лемуан (14 + 6 передач).

3 августа. 22:00

За 3-е место

Италия – Латвия – 86:68 (24:17, 23:21, 16:17, 23:13)

3 августа. 19:30

За 5-6 места

Сербия – Словения – 74:69 (17:24, 26:19, 14:5, 17:21)

3 августа. 14.30

За 7-8 места

Турция – Германия – 64:73 (16:15, 11:24, 25:16, 12:18)

3 августа. 19.30

За 9-10 места

Израиль – Литва – 65:106 (14:27, 20:26, 20:24, 11:29)

3 августа. 17:00

За 11-12 места

Австрия – Греция – 78:108 (29:30, 12:18, 17:34, 20:26)

3 августа. 14:30

За 13-14 места

Македония – Болгария – 87:90 (25:22, 16:22, 25:23, 21:23)

3 августа. 17:00

За 15-16 места

Бельгия – Швеция – 85:78 (19:18, 11:23, 29:20, 26:17)

3 августа. 12:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

