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ЧЕ-2025. Юноши (U18). 1/8 финала. Словения разгромила Грецию, Турция обыграла Израиль и другие результаты

Сегодня состоялись 8 матчей 1/8 финала чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

Словения разгромила Грецию. Турция справилась с Израилем. 

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Белград, Сербия

Плей-офф 

1/8 финала

Франция – Болгария – 76:72 (20:22, 16:19, 20:11, 20:20)

30 июля. 14:30

Испания – Северная Македония – 92:38 (19:13, 23:7, 22:13, 28:5)

30 июля. 14:30

Словения – Греция – 103:72 (19:21, 22:18, 34:10, 28:23)

30 июля. 17:00

Турция – Израиль – 78:67 (22:14, 14:13, 24:21, 18:19)

30 июля. 17:00

Литва – Латвия – 94:101 (24:27, 17:17, 21:21, 32:36)

30 июля. 19:30

Сербия – Бельгия – 106:36 (28:9, 30:6, 26:8, 22:13)

30 июля. 19:30

Германия – Швеция – 89:62 (18:17, 28:18, 25:12, 18:15)

30 июля. 22:00

Италия – Австрия – 101:57 (16:7, 25:16, 35:22, 25:12)

30 июля. 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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