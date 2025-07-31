ЧЕ-2025. Юноши (U18). 1/8 финала. Словения разгромила Грецию, Турция обыграла Израиль и другие результаты
Сегодня состоялись 8 матчей 1/8 финала чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.
Словения разгромила Грецию. Турция справилась с Израилем.
Чемпионат Европы
Юноши (U18)
Белград, Сербия
Плей-офф
1/8 финала
Франция – Болгария – 76:72 (20:22, 16:19, 20:11, 20:20)
30 июля. 14:30
Испания – Северная Македония – 92:38 (19:13, 23:7, 22:13, 28:5)
30 июля. 14:30
Словения – Греция – 103:72 (19:21, 22:18, 34:10, 28:23)
30 июля. 17:00
Турция – Израиль – 78:67 (22:14, 14:13, 24:21, 18:19)
30 июля. 17:00
Литва – Латвия – 94:101 (24:27, 17:17, 21:21, 32:36)
30 июля. 19:30
Сербия – Бельгия – 106:36 (28:9, 30:6, 26:8, 22:13)
30 июля. 19:30
Германия – Швеция – 89:62 (18:17, 28:18, 25:12, 18:15)
30 июля. 22:00
Италия – Австрия – 101:57 (16:7, 25:16, 35:22, 25:12)
30 июля. 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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