ЧЕ-2025. Юноши (U18). 1/4 финала. Франция выиграла у Словении, Италия разгромила Сербию и другие результаты
Сегодня прошли матчи 1/4 финала чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.
Франция выиграла у Словении, Италия разгромила Сербию.
Чемпионат Европы
Юноши (U18)
Белград, Сербия
Плей-офф
1/4 финала
Франция – Словения – 80:58 (25:13, 22:14, 14:16, 19:15)
31 июля. 14:30
Турция – Испания – 54:77 (9:12, 12:22, 12:25, 21:18)
31 июля. 17:00
Италия – Сербия – 95:66 (19:19, 25:19, 18:11, 33:17)
31 июля. 19:30
Германия – Латвия – 79:80 (18:25, 26:12, 17:20, 18:23)
31 июля. 22:00
За 9-16 места
Израиль – Северная Македония – 85:73 (26:16, 23:22, 22:22, 14:13)
31 июля. 14:30
Болгария – Греция – 82:93 (19:26, 23:24, 27:24, 13:19)
31 июля. 17:00
Швеция – Литва – 72:102 (16:27, 17:24, 12:28, 27:23)
31 июля. 19:30
Австрия – Бельгия – 74:67 (21:23, 10:16, 23:11, 20:17)
31 июля. 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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