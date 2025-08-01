  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • ЧЕ-2025. Юноши (U18). 1/4 финала. Франция выиграла у Словении, Италия разгромила Сербию и другие результаты
1

ЧЕ-2025. Юноши (U18). 1/4 финала. Франция выиграла у Словении, Италия разгромила Сербию и другие результаты

Сегодня прошли матчи 1/4 финала чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

Франция выиграла у Словении, Италия разгромила Сербию.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Белград, Сербия

Плей-офф 

1/4 финала

Франция – Словения – 80:58 (25:13, 22:14, 14:16, 19:15)

31 июля. 14:30

Турция – Испания – 54:77 (9:12, 12:22, 12:25, 21:18)

31 июля. 17:00

Италия – Сербия – 95:66 (19:19, 25:19, 18:11, 33:17)

31 июля. 19:30

Германия – Латвия – 79:80 (18:25, 26:12, 17:20, 18:23)

31 июля. 22:00

За 9-16 места

Израиль – Северная Македония – 85:73 (26:16, 23:22, 22:22, 14:13)

31 июля. 14:30

Болгария – Греция – 82:93 (19:26, 23:24, 27:24, 13:19)

31 июля. 17:00

Швеция – Литва – 72:102 (16:27, 17:24, 12:28, 27:23)

31 июля. 19:30

Австрия – Бельгия – 74:67 (21:23, 10:16, 23:11, 20:17)

31 июля. 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoюниорская сборная Латвии
logoюниорская сборная Германии
logoюниорская сборная Италии
logoюниорская сборная Испании
Юниорский ЧЕ-2025
logoюниорская сборная Сербии
logoюниорская сборная Франции
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. 49 очков Макдональд и Бостон на двоих помогли «Индиане» обыграть «Финикс», 30+9 от Коллиер принесли «Миннесоте» победу над «Нью-Йорком»
31 июля, 03:59
ЧЕ-2025. Юноши (U18). 1/8 финала. Словения разгромила Грецию, Турция обыграла Израиль и другие результаты
30 июля, 21:21
Товарищеский матч. Россия крупно победила Иран (79:58) во второй игре
2230 июля, 17:09
Главные новости
Лонни Уокер подписал 3-летний контракт на 10 миллионов долларов с «Маккаби Тель-Авив»
325 минут назадВидео
Состояние коленей Джоэла Эмбиида вызывает «реальные опасения» в лиге
147 минут назад
«Если ты не был лучшим ни в чем, как ты можешь быть лучшим в истории?» Ник Райт не включил Кобе Брайанта в список игроков, претендующих на звание величайшего
16сегодня, 08:33
Алперен Шенгюн: «В конце концов, это же Кевин Дюрэнт. Его возраст не имеет значения»
4сегодня, 08:05
Паоло Банкеро: «Надеюсь, мы сможем забрать Восток»
1сегодня, 07:44
Ожидается, что Де’Аарон Фокс продлит контракт с «Сан-Антонио» на условиях «чуть ниже максимальных»
6сегодня, 07:20
Эван Мобли о MVP-2027: «Я смогу этого добиться, это вполне реально»
12сегодня, 06:55
Кайри Ирвинг: «Скоро я вернусь в университет и получу свой диплом»
8сегодня, 06:33
Джон Сина забрал у Тайриза Халибертона костыль, чтобы врезать им Коди Роудсу
13сегодня, 04:40Видео
Женская НБА. 36 очков и 11 подборов Ионеску помогли «Нью-Йорку» победить «Коннектикут», «Индиана» обыграла «Сиэтл» в гостях и другие результаты
сегодня, 04:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Самый прогрессирующий игрок»-2024 Диджонэй Кэррингтон перешла в «Линкс», «Уингс» получили Даймонд Миллер, Карли Самуэльсон и пик второго раунда
сегодня, 06:00
Леброн и Бронни Джеймсы провели выходной, играя в гольф
1сегодня, 05:28Видео
«Парма» подписала центрового «Игокеи» Терелла Картера
сегодня, 05:02Фото
Крис Джент – основной кандидат на должность координатора нападения «Нью-Йорка»
вчера, 20:15
Лука Дончич получит право на пункт о запрете обмена в 2028 году
5вчера, 19:56
Сэм Гриффин подписал контракт с «Меркезефенди»
вчера, 19:39
Бэм Адебайо о межсезонных приобретениях «Хит»: «Теперь у команды другая динамика»
3вчера, 17:22
Дэнисс Дженкинс подписал двусторонний контракт с «Детройтом»
вчера, 17:14
Лука Дончич о чемпионстве «Оклахомы»: «Они это заслужили»
вчера, 16:02
Шабазз Напьер покинул «Баварию»
1вчера, 15:53