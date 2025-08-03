ЧЕ-2025. Юноши (U18). 1/2 финала. Франция разгромила Латвию, Испания была сильнее Италии
Сегодня прошли матчи 1/2 финала чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.
Франция разгромила Латвию, Испания была сильнее Италии.
Чемпионат Европы
Юноши (U18)
Белград, Сербия
Плей-офф
1/2 финала
Латвия – Франция – 63:92 (19:19, 15:34, 21:20, 8:19)
2 августа. 19:30
Италия – Испания – 62:84 (25:16, 11:18, 13:26, 13:24)
2 августа. 22:00
За 5-8 места
Германия – Словения – 78:91 (18:28, 12:21, 21:24, 27:18)
2 августа. 14.30
Сербия – Турция – 76:51 (19:16, 17:10, 23:11, 17:14)
2 августа. 17.00
За 9-12 места
Литва – Греция – 90:60 (25:11, 19:16, 22:11, 24:22)
2 августа. 19:30
Австрия – Израиль – 86:95 (15:23, 22:27, 19:28, 30:17)
2 августа. 22:00
За 13-16 места
Швеция – Болгария – 59:80 (12:15, 16:22, 19:18, 12:25)
2 августа. 14:30
Бельгия – Македония – 72:81 (20:17, 16:26, 18:11, 18:27)
2 августа. 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сергей Белозерцев
