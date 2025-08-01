Всеволод Ищенко: «У Егора Дёмина есть все шансы получить много игрового времени в первом сезоне»

Всеволод Ищенко высоко оценил шансы Егора Дёмина закрепиться в составе «Нетс».

«Мне кажется, что в первом сезоне у него есть все шансы получить много игрового времени и сильно прокачать свои скилы.

Егору повезло, что он попал именно в «Бруклин». Команда не преследует целей побеждать, бороться за место в плей-офф. Идет глобальная перестройка.

Плюс они хотят обменять Кэма Томаса. То есть у Дёмина есть шанс быть на первой позиции и рассчитывать на броски. А не только создавать ситуации для партнеров, из-за чего его взяли в «Нетс» в первую очередь», – отметил защитник «Локомотива-Кубань» и сборной России.