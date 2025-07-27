«Егор Дёмин умеет бросать». USA Today оценили игру новичка «Бруклина» в Летней лиге НБА

USA Today оценили игру Егора Дёмина в Летней лиге.

«Егор Дёмин умеет бросать.

Дёмин, восьмой номер на драфте и первый выбор «Нетс» в первом раунде, пришел в лигу с одним из главных вопросов – способен ли он играть без мяча из-за не самых впечатляющих бросковых показателей. У Демина была неплохая статистика – 11,3 очка, 4,3 подбора и 1,3 передачи за матч – но он также показал, что может эффективно играть без мяча, реализовав 43,5% трехочковых бросков при впечатляющих 7,7 попытках за игру», – написал журналист Шариф Филлипс-Китон.