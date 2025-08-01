Женская НБА. «Вашингтон» уступил «Голден Стэйт»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошел один матч.
«Вашингтон» на своей площадке проиграл «Голден Стэйт».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Голден Стэйт – 67:68 (20:30, 14:16, 21:16, 12:6)
ВАШИНГТОН: Ситрон (16), Остин (10 + 9 подборов), Ириафен (10 + 6 подборов)
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Мартин (14 + 5 подборов), Руперт (11 + 7 подборов), Бертон (10 + 7 подборов + 10 передач), Фэгбени (10 + 6 подборов)
1 августа. 2.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
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