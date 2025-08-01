0

Женская НБА. «Вашингтон» уступил «Голден Стэйт»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошел один матч.

«Вашингтон» на своей площадке проиграл «Голден Стэйт».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Голден Стэйт – 67:68 (20:30, 14:16, 21:16, 12:6)

ВАШИНГТОН: Ситрон (16), Остин (10 + 9 подборов), Ириафен (10 + 6 подборов)

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Мартин (14 + 5 подборов), Руперт (11 + 7 подборов), Бертон (10 + 7 подборов + 10 передач), Фэгбени (10 + 6 подборов)

1 августа. 2.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2793 голоса
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
logoженская НБА
Голден Стэйт жен
logoВашингтон жен
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Софи Каннингем: «Тот, кто говорит, что Кейтлин Кларк не является лицом женской НБА, тупой как пробка»
1131 июля, 05:22
Женская НБА. 49 очков Макдональд и Бостон на двоих помогли «Индиане» обыграть «Финикс», 30+9 от Коллиер принесли «Миннесоте» победу над «Нью-Йорком»
31 июля, 03:59
Эйжа Уилсон набрала 34 очка и 10 подборов в победном матче против «Лос-Анджелеса»
30 июля, 06:34Видео
Брошенная на площадку секс-игрушка прервала матч между «Голден Стэйт» и «Атлантой»
1830 июля, 06:09Видео
Главные новости
Лонни Уокер подписал 3-летний контракт на 10 миллионов долларов с «Маккаби Тель-Авив»
328 минут назадВидео
Состояние коленей Джоэла Эмбиида вызывает «реальные опасения» в лиге
150 минут назад
«Если ты не был лучшим ни в чем, как ты можешь быть лучшим в истории?» Ник Райт не включил Кобе Брайанта в список игроков, претендующих на звание величайшего
16сегодня, 08:33
Алперен Шенгюн: «В конце концов, это же Кевин Дюрэнт. Его возраст не имеет значения»
4сегодня, 08:05
Паоло Банкеро: «Надеюсь, мы сможем забрать Восток»
1сегодня, 07:44
Ожидается, что Де’Аарон Фокс продлит контракт с «Сан-Антонио» на условиях «чуть ниже максимальных»
6сегодня, 07:20
Эван Мобли о MVP-2027: «Я смогу этого добиться, это вполне реально»
12сегодня, 06:55
Кайри Ирвинг: «Скоро я вернусь в университет и получу свой диплом»
8сегодня, 06:33
Джон Сина забрал у Тайриза Халибертона костыль, чтобы врезать им Коди Роудсу
13сегодня, 04:40Видео
Женская НБА. 36 очков и 11 подборов Ионеску помогли «Нью-Йорку» победить «Коннектикут», «Индиана» обыграла «Сиэтл» в гостях и другие результаты
сегодня, 04:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Самый прогрессирующий игрок»-2024 Диджонэй Кэррингтон перешла в «Линкс», «Уингс» получили Даймонд Миллер, Карли Самуэльсон и пик второго раунда
сегодня, 06:00
Леброн и Бронни Джеймсы провели выходной, играя в гольф
1сегодня, 05:28Видео
«Парма» подписала центрового «Игокеи» Терелла Картера
сегодня, 05:02Фото
Крис Джент – основной кандидат на должность координатора нападения «Нью-Йорка»
вчера, 20:15
Лука Дончич получит право на пункт о запрете обмена в 2028 году
5вчера, 19:56
Сэм Гриффин подписал контракт с «Меркезефенди»
вчера, 19:39
Бэм Адебайо о межсезонных приобретениях «Хит»: «Теперь у команды другая динамика»
3вчера, 17:22
Дэнисс Дженкинс подписал двусторонний контракт с «Детройтом»
вчера, 17:14
Лука Дончич о чемпионстве «Оклахомы»: «Они это заслужили»
вчера, 16:02
Шабазз Напьер покинул «Баварию»
1вчера, 15:53