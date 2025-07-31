Женская НБА. 49 очков Макдональд и Бостон на двоих помогли «Индиане» обыграть «Финикс», 30+9 от Коллиер принесли «Миннесоте» победу над «Нью-Йорком»
«Индиана» без Кейтлин Кларк обыграла «Финикс». В матче лидеров турнира «Миннесота» справилась с «Нью-Йорком».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Финикс – 107:101 (20:30, 35:20, 19:22, 33:29)
ИНДИАНА: Макдональд (27), Бостон (22 + 12 подборов), Каннингем (12), Дэнтас (12), Бибби (10)
ФИНИКС: Томас (32 + 15 подборов + 7 передач), Коппер (22), Уиткомб (18)
31 июля. 2.00
Даллас – Атланта - 85:88 (21:26, 19:18, 24:18, 21:26)
ДАЛЛАС: Бекерс (21 + 7 передач), Гейзельсодер (13), Джонс (12), Огунбовале (12)
АТЛАНТА: Хиллмон-Бэйкер (21), Грэй (15 + 6 подборов + 7 передач), Джонс (14 + 6 подборов), Колдуэлл (13), Паопао (11 + 8 подборов + 6 передач)
31 июля. 3.00
Миннесота – Нью-Йорк – 100:93 (24:24, 27:18, 17:20, 32:31)
МИННЕСОТА: Коллиер (30 + 9 подборов), Макбрайд (24 + 5 передач), Смит (12 + 5 подборов), Карлтон (10 + 6 подборов), Хидеман (10)
НЬЮ-ЙОРК: Ионеску (31 + 5 подборов), Харрисон (15), Йоханнес (14), Клауд (12 + 7 передач), Джонс (12 + 7 подборов)
31 июля. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.