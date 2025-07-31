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Женская НБА. 49 очков Макдональд и Бостон на двоих помогли «Индиане» обыграть «Финикс», 30+9 от Коллиер принесли «Миннесоте» победу над «Нью-Йорком»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

«Индиана» без Кейтлин Кларк обыграла «Финикс». В матче лидеров турнира «Миннесота» справилась с «Нью-Йорком».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Индиана – Финикс – 107:101 (20:30, 35:20, 19:22, 33:29)

ИНДИАНА: Макдональд (27), Бостон (22 + 12 подборов), Каннингем (12), Дэнтас (12), Бибби (10)

ФИНИКС: Томас (32 + 15 подборов + 7 передач), Коппер (22), Уиткомб (18)

31 июля. 2.00

Даллас – Атланта - 85:88 (21:26, 19:18, 24:18, 21:26)

ДАЛЛАС: Бекерс (21 + 7 передач), Гейзельсодер (13), Джонс (12), Огунбовале (12)

АТЛАНТА: Хиллмон-Бэйкер (21), Грэй (15 + 6 подборов + 7 передач), Джонс (14 + 6 подборов), Колдуэлл (13), Паопао (11 + 8 подборов + 6 передач)

31 июля. 3.00

Миннесота – Нью-Йорк – 100:93 (24:24, 27:18, 17:20, 32:31)

МИННЕСОТА: Коллиер (30 + 9 подборов), Макбрайд (24 + 5 передач), Смит (12 + 5 подборов), Карлтон (10 + 6 подборов), Хидеман (10)

НЬЮ-ЙОРК: Ионеску (31 + 5 подборов), Харрисон (15), Йоханнес (14), Клауд (12 + 7 передач), Джонс (12 + 7 подборов)

31 июля. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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