Женская НБА. 49 очков Макдональд и Бостон на двоих помогли «Индиане» обыграть «Финикс», 30+9 от Коллиер принесли «Миннесоте» победу над «Нью-Йорком»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

«Индиана» без Кейтлин Кларк обыграла «Финикс ». В матче лидеров турнира «Миннесота» справилась с «Нью-Йорком ». Женская НБА Регулярный чемпионат Индиана – Финикс – 107:101 (20:30, 35:20, 19:22, 33:29) ИНДИАНА : Макдональд (27), Бостон (22 + 12 подборов), Каннингем (12), Дэнтас (12), Бибби (10) ФИНИКС : Томас (32 + 15 подборов + 7 передач), Коппер (22), Уиткомб (18) 31 июля . 2.00 Даллас – Атланта - 85:88 (21:26, 19:18, 24:18, 21:26) ДАЛЛАС : Бекерс (21 + 7 передач), Гейзельсодер (13), Джонс (12), Огунбовале (12) АТЛАНТА : Хиллмон-Бэйкер (21), Грэй (15 + 6 подборов + 7 передач), Джонс (14 + 6 подборов), Колдуэлл (13), Паопао (11 + 8 подборов + 6 передач) 31 июля . 3.00 Миннесота – Нью-Йорк – 100:93 (24:24, 27:18, 17:20, 32:31) МИННЕСОТА : Коллиер (30 + 9 подборов), Макбрайд (24 + 5 передач), Смит (12 + 5 подборов), Карлтон (10 + 6 подборов), Хидеман (10) НЬЮ-ЙОРК : Ионеску (31 + 5 подборов), Харрисон (15), Йоханнес (14), Клауд (12 + 7 передач), Джонс (12 + 7 подборов) 31 июля . 3.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.