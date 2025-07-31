«Голден Стэйт» не заинтересован в приобретении Диллона Брукса в рамках обмена Джонатана Куминги

Диллон Брукс не будет включен в возможный обмен Куминги в «Финикс».

Об этом сообщает журналист ClutchPoints Бретт Сигел.

«Финикс » не предлагал и не будет задействовать недавно приобретенного форварда Диллона Брукса в переговорах об обменах в это межсезонье, и «Уорриорз» не проявляют к нему интереса, сообщают источники, – пишет Сигел.