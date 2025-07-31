«Уорриорз» не заинтересованы в Нике Ричардсе и не хотят принимать длительный контракт Ройса О’Нила в сделке по Джонатану Куминге

Предложение «Финикса» не устраивает «Голден Стэйт».

По сообщению инсайдера Марка Спирса, «Санз» хотят обменять Джонатана Кумингу на форварда Ройса О ’Нила, центрового Ника Ричардса и 4 пика 2-го раунда.

Бретт Сигел сообщает, что «Уорриорз» не заинтересованы в Ричардсе. Также команда, которая четко обозначила нежелание брать на себя сомнительные соглашения, не хочет забивать платежку контрактом О’Нила, у которого осталось еще 3 года со средней зарплатой в 11 миллионов долларов.

Базовые ожидания «Голден Стэйт » от сделки по Куминге были обозначены в виде драфт-пика 1-го раунда, молодого игрока и отсутствия плохих контрактов.