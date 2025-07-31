«Уорриорз» не заинтересованы в Нике Ричардсе и не хотят принимать длительный контракт Ройса О’Нила в сделке по Джонатану Куминге
Предложение «Финикса» не устраивает «Голден Стэйт».
По сообщению инсайдера Марка Спирса, «Санз» хотят обменять Джонатана Кумингу на форварда Ройса О’Нила, центрового Ника Ричардса и 4 пика 2-го раунда.
Бретт Сигел сообщает, что «Уорриорз» не заинтересованы в Ричардсе. Также команда, которая четко обозначила нежелание брать на себя сомнительные соглашения, не хочет забивать платежку контрактом О’Нила, у которого осталось еще 3 года со средней зарплатой в 11 миллионов долларов.
Базовые ожидания «Голден Стэйт» от сделки по Куминге были обозначены в виде драфт-пика 1-го раунда, молодого игрока и отсутствия плохих контрактов.
Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
Да
Нет
Его нужно считать за два
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Бретта Сигела
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости