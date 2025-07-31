Джонатан Куминга пропустит Афробаскет-2025 из-за переговоров по контракту

Джонатан Куминга не поможет сборной Конго.

22-летний форвард пропустит Афробаскет-2025 из-за продолжающихся переговоров по контракту с «Голден Стэйт».

Куминга выступал за сборную Конго в квалификационном турнире ЧМ-2023 и набирал 17,7 очка, 5,3 подбора и 1,7 передачи в среднем в 3 матчах.