Джонатан Куминга пропустит Афробаскет-2025 из-за переговоров по контракту
Джонатан Куминга не поможет сборной Конго.
22-летний форвард пропустит Афробаскет-2025 из-за продолжающихся переговоров по контракту с «Голден Стэйт».
Куминга выступал за сборную Конго в квалификационном турнире ЧМ-2023 и набирал 17,7 очка, 5,3 подбора и 1,7 передачи в среднем в 3 матчах.
Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
Да
Нет
Его нужно считать за два
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости