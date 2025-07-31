Гилберт Аренас был выпущен под залог, судебный процесс по обвинению в организации нелегального игорного бизнеса начнется 23 сентября
Гилберт Аренас настаивает на своей невиновности.
Бывшего баскетболиста и еще 5 человек, включая предполагаемого члена израильской международной преступной группы, арестовали вчера по обвинению в организации нелегального игорного бизнеса. Аренас сдавал свой особняк под покерные игры с высокими ставками. Организация мероприятий включала вооруженную охрану и эскорт-услуги. Все происходящее называлось Arenas Poker Club.
Аренас заявил о своей невиновности, настаивая, что всего лишь сдавал свою недвижимость в аренду. Бывший игрок был выпущен под залог в 50 тысяч долларов и предстанет перед судом 23 сентября. Подкастер может получить до 5 лет тюремного заключения.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBACentral
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