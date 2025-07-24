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Лоуренс Фрэнк: «В каких-то матчах Крис Пол получит много игрового времени, в каких-то – не слишком»

Лоуренс Фрэнк описал роль Криса Пола в «Клипперс».

«В каких-то матчах Крис получит много игрового времени, в каких-то – не слишком. Крис будет частью команды, одним из ее лидеров. И будет выходить на площадку, когда это будет необходимо.

Крис вышел в стартовом составе в 82 играх в прошлом году, был очень продуктивен. Так что мы всерьез относимся к обсуждению изменения его роли. Провели много бесед, выложили все на стол, чтобы все убедились в своих позициях.

Джеймс Харден много говорил о способности Криса читать игру, о лидерских качествах, соревновательном духе, рабочей этике и профессиональном подходе. Он посчитал Пола отличным вариантом для команды», – поделился президент «Клипперс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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Лоуренс Фрэнк
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