«Больше не стоит ждать моего участия в командных собраниях». Джоэл Эмбиид нашел того, кто слил информацию о встрече в ноябре
Джоэл Эмбиид довел до конца поиск «стукача».
В ноябре «Филадельфия» провела внутрикомандное совещание из-за серии поражений. Его подробности всплыли в прессе.
Центровой назвал источник информации «куском дерьма» и занялся его поиском.
После окончания сезона Эмбиид рассказал об итогах расследования.
«Я знаю, кто слил информацию. Но не буду рассказывать, это все в прошлом. Но должен сказать, что тяжело быть рядом с людьми, которые делают подобное.
Это часть атмосферы доверия. После пересечения этой линии больше не стоит ждать моего участия в командных собраниях. Этого не произойдет.
Есть значительный шанс, что этот человек останется в команде и после межсезонья», – заключил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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