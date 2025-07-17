«Больше не стоит ждать моего участия в командных собраниях». Джоэл Эмбиид нашел того, кто слил информацию о встрече в ноябре

Джоэл Эмбиид довел до конца поиск «стукача».

В ноябре «Филадельфия» провела внутрикомандное совещание из-за серии поражений. Его подробности всплыли в прессе.

Центровой назвал источник информации «куском дерьма» и занялся его поиском.

После окончания сезона Эмбиид рассказал об итогах расследования.

«Я знаю, кто слил информацию. Но не буду рассказывать, это все в прошлом. Но должен сказать, что тяжело быть рядом с людьми, которые делают подобное.

Это часть атмосферы доверия. После пересечения этой линии больше не стоит ждать моего участия в командных собраниях. Этого не произойдет.

Есть значительный шанс, что этот человек останется в команде и после межсезонья», – заключил баскетболист.