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Патрик Беверли о том, что Квентин Граймс хочет 25 млн в год: «Ему нужно успокоиться»

Патрик Беверли заявил, что Квентину Граймсу еще рано требовать 25 млн в год.

Бывший игрок НБА Патрик Беверли прокомментировал сообщение о том, что защитник «Филадельфии» Квентин Граймс хочет получать 25 млн долларов в год.

«Ему нужно успокоиться. Я полностью за то, чтобы кореша получали хорошую зарплату, но давайте будем реалистами. Поработай еще немного. Отыграй 10 лет и получишь столько, сколько захочешь», – сказал Беверли в своем подкасте.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Патрика Беверли в соцсети X
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