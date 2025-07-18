Патрик Беверли о возвращении Дэмиана Лилларда в «Блэйзерс»: «К черту перстни, мне нужна любовь»

Патрик Беверли порадовался выбору Дэмиана Лилларда.

Разыгрывающий вернулся в «Портленд» после неудачного опыта с «Бакс».

«В этом ходе Дэйма нет ничего плохого. Послал к черту погоню за перстнями. «Возвращаюсь туда, где меня любят».

Это игрокам и нужно. Душевное спокойствие и хороший баскетбол.

Просто огонь», – заявил Беверли.