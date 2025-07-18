Патрик Беверли о возвращении Дэмиана Лилларда в «Блэйзерс»: «К черту перстни, мне нужна любовь»
Патрик Беверли порадовался выбору Дэмиана Лилларда.
Разыгрывающий вернулся в «Портленд» после неудачного опыта с «Бакс».
«В этом ходе Дэйма нет ничего плохого. Послал к черту погоню за перстнями. «Возвращаюсь туда, где меня любят».
Это игрокам и нужно. Душевное спокойствие и хороший баскетбол.
Просто огонь», – заявил Беверли.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pat Bev Pod
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