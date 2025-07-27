Дуэйн Уэйд о сравнении с Джеймсом Харденом: «У меня было бы больше статистики, если бы мне было наплевать на победу в чемпионате»

Дуэйн Уэйд резко высказался о сравнении с Джеймсом Харденом.

«Многие скажут, что он лучше, потому что набирал больше очков. Или он лучше, потому что кому-то больше нравится его игра.

Выиграть чемпионат – это совсем не то же самое, что быть отличным игроком и набирать статистику. Это жертва. У меня было бы больше статистики, если бы мне было наплевать на победу в чемпионате», – заявил трехкратный чемпион НБА в составе «Майами ».