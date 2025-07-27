Ожидается, что Неэмиаш Кета станет стартовым центровым «Бостона» в этом сезоне

Португальский центровой может получить место в стартовой пятерке «Селтикс».

По словам репортера MassLive Брайана Робба, ожидается, что португальский центровой Неэмиаш Кета займет место в стартовой пятерке «Бостона » в начале сезона.

Это станет важным шагом для Кета, который ранее в основном выходил на замену. В прошлом сезоне он набирал в среднем 5,0 очка и 3,8 подбора за матч, реализуя 65,0% бросков с игры.

«Только два игрока – Джейлен Браун и Деррик Уайт – имеют гарантированное место в стартовой пятерке», – отмечает Робб.