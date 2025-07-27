Ожидается, что Неэмиаш Кета станет стартовым центровым «Бостона» в этом сезоне
Португальский центровой может получить место в стартовой пятерке «Селтикс».
По словам репортера MassLive Брайана Робба, ожидается, что португальский центровой Неэмиаш Кета займет место в стартовой пятерке «Бостона» в начале сезона.
Это станет важным шагом для Кета, который ранее в основном выходил на замену. В прошлом сезоне он набирал в среднем 5,0 очка и 3,8 подбора за матч, реализуя 65,0% бросков с игры.
«Только два игрока – Джейлен Браун и Деррик Уайт – имеют гарантированное место в стартовой пятерке», – отмечает Робб.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: MassLive
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