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Ожидается, что Неэмиаш Кета станет стартовым центровым «Бостона» в этом сезоне

Португальский центровой может получить место в стартовой пятерке «Селтикс».

По словам репортера MassLive Брайана Робба, ожидается, что португальский центровой Неэмиаш Кета займет место в стартовой пятерке «Бостона» в начале сезона.

Это станет важным шагом для Кета, который ранее в основном выходил на замену. В прошлом сезоне он набирал в среднем 5,0 очка и 3,8 подбора за матч, реализуя 65,0% бросков с игры. 

«Только два игрока – Джейлен Браун и Деррик Уайт – имеют гарантированное место в стартовой пятерке», – отмечает Робб.

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ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: MassLive
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