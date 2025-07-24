  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джордж Ньянг об отношении фанатов «Селтикс»: «Вы забрали нашего единорога и заменили его на минивэн»
4

Джордж Ньянг об отношении фанатов «Селтикс»: «Вы забрали нашего единорога и заменили его на минивэн»

Джордж Ньянг посмеялся над недружелюбной встречей в «Бостоне».

32-летний форвард перешел в команду в результате обмена центрового Кристапса Порзингиса.

«Я вообще-то бостонский парень, но фанаты у команды жесткие, им на это плевать. «Вы забрали у нас единорога и заменили его на минивэн. Что это вообще такое? Оно не блестит, на нем царапины».

Я теперь враг общества номер один.

Джейсон Тейтум вылетел, но команда неплохо справлялась в играх без него по ходу сезона. Так что я думаю над тем, что именно я могу сделать, чтобы максимально принести пользу в этой ситуации. Потому что совершенно не хочется проигрывать, пока ты в этой организации», – поделился Ньянг.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The OGs
logoДжордж Ньянг
logoНБА
logoБостон
logoДжейсон Тейтум
logoКристапс Порзингис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Маркус Моррис арестован по обвинению в мошенничестве
18 минут назадФото
Женская НБА. 32+8+7 Нафисы Коллиер не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Атлантой», «Индиана» разобралась с «Чикаго» и другие результаты
149 минут назад
Джонтэю Портеру грозит до 4 лет тюрьмы. Приговор вынесут 10 декабря
вчера, 20:58
«Портленд» может быть продан более чем за 4 миллиарда долларов
вчера, 20:45
Макс Кристи назвал лучший день в карьере: «Когда меня обменяли в «Мэверикс»
6вчера, 20:31
Никола Йокич эмоционально отреагировал на победу своей лошади на бегах
14вчера, 20:05
«Панатинаикос» ведет переговоры с Томасом Брайантом
3вчера, 19:19
Марк Стейн: «Любовь Леброна Джеймса к выступлениям в «Мэдисон-сквер-гардене» делает неразумным утверждение, что он никогда не станет игроком «Никс»
4вчера, 19:04
«Фенербахче» близок к подписанию Ришона Холмса
вчера, 18:41
Новая лига Мэверика Картера могла стать причиной встречи Леброна Джеймса с Мишко Ражнатовичем
10вчера, 18:18Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Брианна Стюарт избежала серьезной травмы
32 минуты назад
«Маккаби Тель-Авив» ведет переговоры с Габриэлем Лундбергом
вчера, 19:40
«Ритас» подписал контракт с Джорданом Уокером
вчера, 18:55
«Нью-Йорк» хочет переманить у «Клипперс» Брендана О’Коннора
вчера, 18:06
Бронни Джеймс: «Физическая подготовка в НБА гораздо выше, поэтому мне нужно было привести тело в порядок»
1вчера, 17:15
Ян Веселы не сыграет за Чехию на Евробаскете-2025
вчера, 15:41
Ди Джей Стефенс подписал контракт с «Сарагосой»
вчера, 15:33
«Майами» подписал негарантированный контракт с Гейбом Мэдсеном
вчера, 15:26
Джаред Батлер подписал с «Финиксом» негарантированный годовой контракт
1вчера, 13:58
Артем Пустовой подписал контракт с «Андоррой»
вчера, 13:42