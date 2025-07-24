Джордж Ньянг об отношении фанатов «Селтикс»: «Вы забрали нашего единорога и заменили его на минивэн»

Джордж Ньянг посмеялся над недружелюбной встречей в «Бостоне».

32-летний форвард перешел в команду в результате обмена центрового Кристапса Порзингиса.

«Я вообще-то бостонский парень, но фанаты у команды жесткие, им на это плевать. «Вы забрали у нас единорога и заменили его на минивэн. Что это вообще такое? Оно не блестит, на нем царапины».

Я теперь враг общества номер один.

Джейсон Тейтум вылетел, но команда неплохо справлялась в играх без него по ходу сезона. Так что я думаю над тем, что именно я могу сделать, чтобы максимально принести пользу в этой ситуации. Потому что совершенно не хочется проигрывать, пока ты в этой организации», – поделился Ньянг.