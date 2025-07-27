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Джонатану Куминге нравятся варианты перехода в «Финикс» или «Сакраменто»

Форвард «Уорриорс» имеет предпочтительные направления для продолжения карьеры.

По информации Hoops Wire, Джонатан Куминга намерен покинуть «Голден Стэйт» и рассматривает варианты с «Сакраменто» или «Финиксом».

«Санс» и «Кингс» интересуются Кумингой, но ни один из клубов пока не направил оффер-шит молодому форварду.

Как ограниченно свободный агент, Куминга может:

  • подписать новый контракт с «Уорриорс»,

  • сыграть следующий сезон за «Голден Стэйт» по квалификационному предложению (7,9 миллиона долларов) и стать неограниченно свободным агентом летом 2026 года,

  • принять оффер-шит от другого клуба.

Если Куминга согласует оффер-шит с другой командой, «Уорриорс» смогут либо его «заматчить», либо отпустить 22-летнего игрока, организовав «сайн-энд-трейд».

Ранее источники Hoops Wire сообщали, что у Куминги напряженные отношения с главным тренером «Уорриорс» Стивом Керром.

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НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hoops Wire
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