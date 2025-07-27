Джонатану Куминге нравятся варианты перехода в «Финикс» или «Сакраменто»

Форвард «Уорриорс» имеет предпочтительные направления для продолжения карьеры.

По информации Hoops Wire, Джонатан Куминга намерен покинуть «Голден Стэйт» и рассматривает варианты с «Сакраменто » или «Финиксом ».

«Санс» и «Кингс» интересуются Кумингой, но ни один из клубов пока не направил оффер-шит молодому форварду.

Как ограниченно свободный агент, Куминга может:

подписать новый контракт с «Уорриорс»,

сыграть следующий сезон за «Голден Стэйт » по квалификационному предложению (7,9 миллиона долларов) и стать неограниченно свободным агентом летом 2026 года,

принять оффер-шит от другого клуба.

Если Куминга согласует оффер-шит с другой командой, «Уорриорс» смогут либо его «заматчить», либо отпустить 22-летнего игрока, организовав «сайн-энд-трейд».

Ранее источники Hoops Wire сообщали, что у Куминги напряженные отношения с главным тренером «Уорриорс» Стивом Керром.