Джонатану Куминге нравятся варианты перехода в «Финикс» или «Сакраменто»
По информации Hoops Wire, Джонатан Куминга намерен покинуть «Голден Стэйт» и рассматривает варианты с «Сакраменто» или «Финиксом».
«Санс» и «Кингс» интересуются Кумингой, но ни один из клубов пока не направил оффер-шит молодому форварду.
Как ограниченно свободный агент, Куминга может:
подписать новый контракт с «Уорриорс»,
сыграть следующий сезон за «Голден Стэйт» по квалификационному предложению (7,9 миллиона долларов) и стать неограниченно свободным агентом летом 2026 года,
принять оффер-шит от другого клуба.
Если Куминга согласует оффер-шит с другой командой, «Уорриорс» смогут либо его «заматчить», либо отпустить 22-летнего игрока, организовав «сайн-энд-трейд».
Ранее источники Hoops Wire сообщали, что у Куминги напряженные отношения с главным тренером «Уорриорс» Стивом Керром.