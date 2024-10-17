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«Портленд» отчислил Девонте Грэма

«Портленд» расстался с Девонте Грэмом.

Ранее «Блэйзерс» заключили с разыгрывающим (29 лет, 185 см) контракт на один год.

В минувшем сезоне Грэм провел за «Сан-Антонио» 23 матча, набирая в среднем 5,0 очка и 2,1 передачи.

На данный момент в составе «Блэйзерс» 18 игроков, включая трех игроков на двусторонних контрактах.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Портленда»
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