«Портленд» отчислил Девонте Грэма
«Портленд» расстался с Девонте Грэмом.
Ранее «Блэйзерс» заключили с разыгрывающим (29 лет, 185 см) контракт на один год.
В минувшем сезоне Грэм провел за «Сан-Антонио» 23 матча, набирая в среднем 5,0 очка и 2,1 передачи.
На данный момент в составе «Блэйзерс» 18 игроков, включая трех игроков на двусторонних контрактах.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Портленда»
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