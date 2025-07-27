Андрей Зубков отказался от продления контракта с МБА-МАИ, рассматривает предложения зарубежных клубов
34-летний форвард хочет поиграть за пределами России.
По информации «Спорт-Экспресс», МБА-МАИ предложил Андрею Зубкову продление соглашения со значительным повышением зарплаты, но получил отказ.
Зубков рассматривает предложения европейских и азиатских клубов, надеясь продолжить карьеру за рубежом.
В прошедшем сезоне лидер московского клуба принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 15 очков, 7,4 подбора (топ-2 в лиге) и 1,8 передачи. По итогам «Финала четырех» Кубка России-2024/25 Зубков вошел в символическую пятерку.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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