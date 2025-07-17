Артем Комолов официально перешел в МБА-МАИ
МБА-МАИ подписала Артема Комолова.
32-летний баскетболист (193 см) перешел в столичный клуб из казанского УНИКСа.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Комолов принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 3,1 очка, 1,1 подбора и 0,9 передачи за 11 минут на паркете.
Защитник ранее также выступал за ЦСКА, «Автодор», «Зенит» и «Нижний Новгород».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети МБА-МАИ
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