Артем Комолов официально перешел в МБА-МАИ

МБА-МАИ подписала Артема Комолова.

32-летний баскетболист (193 см) перешел в столичный клуб из казанского УНИКСа .

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Комолов принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 3,1 очка, 1,1 подбора и 0,9 передачи за 11 минут на паркете.

Защитник ранее также выступал за ЦСКА, «Автодор», «Зенит» и «Нижний Новгород».