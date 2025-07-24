Евгений Минченко вернулся в «Самару»

«Самара» объявила о подписании контракта с Евгением Минченко.

Центровой (30 лет, 215 см) уже выступал за команду в Суперлиге с 2015 по 2018 год.

В сезоне-2024/25 Единой лиги ВТБ Минченко играл за МБА-МАИ . Центровой принял участие в 44 матчах (28 – в старте), набирая в среднем 5,8 очка и 5,4 подбора за 13,5 минуты на паркете.