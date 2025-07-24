Евгений Минченко вернулся в «Самару»
«Самара» объявила о подписании контракта с Евгением Минченко.
Центровой (30 лет, 215 см) уже выступал за команду в Суперлиге с 2015 по 2018 год.
В сезоне-2024/25 Единой лиги ВТБ Минченко играл за МБА-МАИ. Центровой принял участие в 44 матчах (28 – в старте), набирая в среднем 5,8 очка и 5,4 подбора за 13,5 минуты на паркете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Самары»
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