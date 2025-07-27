Большинство клубов считают Кэма Томаса игроком скамейки

Команды не видят в Томасе игрока стартового состава.

По информации Гранта Афсета из FastbreakJournal.com, большинство клубов НБА рассматривают ограниченно свободного агента «Бруклина » Кэма Томаса как запасного.

Переговоры о новом контракте между Томасом и «Нетс» пока не продвинулись.

«Он талантливый бомбардир, но сейчас находится в подвешенном состоянии. Он хочет зарплату, как у звезды, но многие команды видят в нем скорее запасного, который может быстро набирать очки. Именно это расхождение и мешает ему найти новую команду», – рассказал Афсету ветеран-скаут НБА .

«Он умеет забивать, это несомненно. Но команды хотят большего, чем просто набор очков, за такие деньги. Речь идет о 25-30 миллионах в год — тут нужна хотя бы минимальная защита, умение создавать моменты, влияние на победы. Именно поэтому есть сомнения», – сказал скаут из команды Восточной конференции.

В прошлом сезоне 23-летний Томас сыграл за «Бруклин» 25 матчей, набирая в среднем 24 очка, 3,3 подбора и 3,8 передачи при 43,8% попаданий с игры и 34,9% с трехочковой дистанции.