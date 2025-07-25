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«Бруклин» предлагает Кэму Томасу двухлетний контракт на 28 млн долларов

«Бруклин» сделал предложение Кэму Томасу.

По словам инсайдера Джейка Фишера, «Нетс» предлагают атакующему защитнику Кэму Томасу двухлетний контракт на 28 миллионов долларов с опцией команды на второй год.

Томас является ограниченно свободным агентом.

Томас провел за «Бруклин» четыре сезона. В минувшем сезоне он набирал 24,0 очка, 3,3 подбора и 3,8 передачи в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
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