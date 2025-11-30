Энтони Эдвардс: «Мне пришлось изменить манеру исполнения штрафных из-за Кьюбана»
Энтони Эдвардс назвал неожиданного человека, повлиявшего на его манеру игры.
Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал, как активность экс-владельца «Далласа» Марка Кьюбана заставила его изменить манеру исполнения штрафных.
Эдвардс ранее делал небольшие заступы в момент броска.
«Один известный парень пришел куда-то на подкаст и рассказал о моих штрафных бросках, привлек к этому внимание всех, поэтому мне пришлось все менять. С того момента судьи стали обращать на это внимание: «Нельзя заступать за линию».
Так что мне пришлось все менять. Кажется, это был тот самый парень, который раньше владел «Мэверикс», – заявил Эдвардс.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4179 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
