Энтони Эдвардс: «Мне пришлось изменить манеру исполнения штрафных из-за Кьюбана»

Энтони Эдвардс назвал неожиданного человека, повлиявшего на его манеру игры.

Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал, как активность экс-владельца «Далласа» Марка Кьюбана заставила его изменить манеру исполнения штрафных.

Эдвардс ранее делал небольшие заступы в момент броска.

«Один известный парень пришел куда-то на подкаст и рассказал о моих штрафных бросках, привлек к этому внимание всех, поэтому мне пришлось все менять. С того момента судьи стали обращать на это внимание: «Нельзя заступать за линию».

Так что мне пришлось все менять. Кажется, это был тот самый парень, который раньше владел «Мэверикс», – заявил Эдвардс.

