Видео
1

Майлз Бриджес набрал 35 очков, «Шарлотт» отыгрался с «-17» и прервал 9-матчевую победную серию «Торонто»

Бриджес помог «Хорнетс» победить «Торонто», набрав 35 очков.

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес принес своей команде 35 очков и стал ключом к победе над «Торонто» в овертайме (118:111). У «Рэпторс» прервалась 9-матчевая победная серия, длившаяся с 12 ноября.

Бриджес реализовал 13 из 23 бросков с игры, 2 из 8 трехочковых и 7 из 9 штрафных. На счету 27-летнего форварда 10 из 14 очков команды в дополнительной 5-минутке.

«Хорнетс» уступали «-17» по ходу первой половины встречи, но смогли вернуться в игру. 

Новичок команды Кон Книппел набрал 20 очков, включая важный трехочковый под конец четвертой четверти, позволивший сравнять счет и перевести игру в овертайм.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
