Егор Дёмин признан самым «неожиданно высоко» выбранным игроком на драфте-2025
Егор Демин – самый «неожиданно высокий» выбор на драфте этого года.
Согласно результатам опроса ESPN, российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин является самым «неожиданно высоким» выбором на драфте НБА 2025 года.
Журналист Джереми Ву опросил 20 руководителей и скаутов лиги, оставшихся анонимными, задав им в числе прочих вопрос, кто из новичков этого сезона был выбран под слишком высоким номером драфта.
Дёмин, выбранный «Бруклином» под 8-м номером, набрал наибольшее количество голосов – 7. Вторым стал китайский центровой Ян Ханьсэнь (4 голоса), выбранный «Портлендом» под 16‑м номером.
«Даже если вы верите в Дёмина как в стартового разыгрывающего НБА – а я не верю – похоже, что его можно было заполучить в конце лотерейных пиков или даже позже», – сказал один из руководителей.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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