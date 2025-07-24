Егор Дёмин признан самым «неожиданно высоко» выбранным игроком на драфте-2025

Егор Демин – самый «неожиданно высокий» выбор на драфте этого года.

Согласно результатам опроса ESPN, российский разыгрывающий «Бруклина » Егор Дёмин является самым «неожиданно высоким» выбором на драфте НБА 2025 года.

Журналист Джереми Ву опросил 20 руководителей и скаутов лиги, оставшихся анонимными, задав им в числе прочих вопрос, кто из новичков этого сезона был выбран под слишком высоким номером драфта.

Дёмин, выбранный «Бруклином» под 8-м номером, набрал наибольшее количество голосов – 7. Вторым стал китайский центровой Ян Ханьсэнь (4 голоса), выбранный «Портлендом» под 16‑м номером.

«Даже если вы верите в Дёмина как в стартового разыгрывающего НБА – а я не верю – похоже, что его можно было заполучить в конце лотерейных пиков или даже позже», – сказал один из руководителей.