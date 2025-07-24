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Менеджер «Голден Стэйт»: «Должны четко определить последовательность своих действий. Не можем рисковать нашим настоящим и будущим»

«Уорриорз» рассказали о планах фронт-офиса.

«Мы пока еще ничего не делали. Последние в лиге?

У нас есть ожидания от лета. Но сначала должны сложиться определенные обстоятельства. Нам надо очень аккуратно и точно подходить к последовательности действий, потому что налоговые пороги и жесткие ограничения могут очень быстро стать для нас преградой.

Мы очень хорошо относимся к Джонатану Куминге. Но мы стараемся ответственно подходить к своим действиям. Сейчас нельзя просто разбрасывать деньги. Нам надо найти компромисс между интересами сторон. Мы не можем рисковать своей способностью собирать состав сейчас и в будущем», – рассказал офис клуба.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spotrac
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