Менеджер «Голден Стэйт»: «Должны четко определить последовательность своих действий. Не можем рисковать нашим настоящим и будущим»
«Уорриорз» рассказали о планах фронт-офиса.
«Мы пока еще ничего не делали. Последние в лиге?
У нас есть ожидания от лета. Но сначала должны сложиться определенные обстоятельства. Нам надо очень аккуратно и точно подходить к последовательности действий, потому что налоговые пороги и жесткие ограничения могут очень быстро стать для нас преградой.
Мы очень хорошо относимся к Джонатану Куминге. Но мы стараемся ответственно подходить к своим действиям. Сейчас нельзя просто разбрасывать деньги. Нам надо найти компромисс между интересами сторон. Мы не можем рисковать своей способностью собирать состав сейчас и в будущем», – рассказал офис клуба.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spotrac
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости