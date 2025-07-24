Шейк Милтон может оказаться в «Партизане»
«Партизан» ведет переговоры с Шейком Милтоном.
Издание TeleSport сообщает, что «Партизан» продвинулся в обсуждении переезда 28-летнего защитника в Европу и является фаворитом на его подписание.
Милтон провел 7 лет в НБА, выступая за 6 клубов.
Милтон закончил сезон-2024/25 в «Лейкерс», набирая 3,9 очка, 1,8 подбора и 1,3 передачи за 11,5 минуты в среднем в 30 матчах. Защитник был отчислен в июле.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети TeleSport.rs
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