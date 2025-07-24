Шейк Милтон может оказаться в «Партизане»

«Партизан» ведет переговоры с Шейком Милтоном.

Издание TeleSport сообщает, что «Партизан » продвинулся в обсуждении переезда 28-летнего защитника в Европу и является фаворитом на его подписание.

Милтон провел 7 лет в НБА , выступая за 6 клубов.

Милтон закончил сезон-2024/25 в «Лейкерс », набирая 3,9 очка, 1,8 подбора и 1,3 передачи за 11,5 минуты в среднем в 30 матчах. Защитник был отчислен в июле.