«11:0, Букер». Джимми Батлер не оставил себе шансов в игре один на один против лидера «Финикса»
Форвард «Уорриорс» предрек победителя в гипотетическом противостоянии с Букером.
Джимми Батлер недавно открыл в Сан-Франциско временную точку своего кофейного бренда «BIGFACE». Там стример Brawadis задал Батлеру вопрос о возможном матче один на один против Девина Букера.
– Джимми, ты против Девина Букера один на один, кто выиграет и какой будет счет? Игра до 11 очков.
– Девин Букер. 11:0.
– Оу, мне нравится ответ. Я фанат Ди-Бука.
– Я тоже!
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости