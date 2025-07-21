«11:0, Букер». Джимми Батлер не оставил себе шансов в игре один на один против лидера «Финикса»

Форвард «Уорриорс» предрек победителя в гипотетическом противостоянии с Букером.

Джимми Батлер недавно открыл в Сан-Франциско временную точку своего кофейного бренда «BIGFACE». Там стример Brawadis задал Батлеру вопрос о возможном матче один на один против Девина Букера .

– Джимми, ты против Девина Букера один на один, кто выиграет и какой будет счет? Игра до 11 очков.

– Девин Букер. 11:0.

– Оу, мне нравится ответ. Я фанат Ди-Бука.

– Я тоже!