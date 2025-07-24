Лука Дончич на следующей неделе прилетит в США для продления контракта с «Лейкерс»
Лука Дончич согласился на продление контракта с «Лейкерс».
По данным Sportklub, словенский разыгрывающий прилетит в США перед своей первой тренировкой со сборной Словении, предположительно, для подписания нового соглашения с «Лейкерс».
Ожидается, что Дончич подпишет максимальный четырехлетний контракт на 229 миллионов долларов. 2 августа – первый день, когда «Лейкерс» смогут предложить продление, и ожидается, что Дончич подпишет его в этот же день.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportklub
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