Лука Дончич на следующей неделе прилетит в США для продления контракта с «Лейкерс»

Лука Дончич согласился на продление контракта с «Лейкерс».

По данным Sportklub, словенский разыгрывающий прилетит в США перед своей первой тренировкой со сборной Словении, предположительно, для подписания нового соглашения с «Лейкерс».

Ожидается, что Дончич подпишет максимальный четырехлетний контракт на 229 миллионов долларов. 2 августа – первый день, когда «Лейкерс » смогут предложить продление, и ожидается, что Дончич подпишет его в этот же день.