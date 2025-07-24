  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Менеджер «Нового Орлеана»: «У нас проблемы со здоровьем игроков. Подписание Джордана Пула должно нам помочь»
15

Менеджер «Нового Орлеана»: «У нас проблемы со здоровьем игроков. Подписание Джордана Пула должно нам помочь»

«Пеликанс» обрисовали свои задачи на лето.

«Не секрет, что у нашей команды большие проблемы со здоровьем игроков. Так что нам нужно было добавить глубины составу. Этому посвящено наше лето.

С чем-то помог драфт. Мы добавили Кевона Луни для глубины впереди.

Приход Джордана Пула очень важен для нас. Он всегда готов выходить на площадку. По нашей информации, оказал очень позитивное влияние на молодежь «Уизардс». Мы очень рады его заполучить.

Саддик Бей не играл в прошлом сезоне, но нам он давно нравился.

Выбор Джеремайи Фирса на драфте нас порадовал, учитывая наш пик. У нас не было долгосрочной кандидатуры на 1-й позиции. Считаем, что Джеремайя закроет эту потребность на долгие годы. Не колебались ни секунды, когда возникла возможность заполучить Дерика Куина.

Драфт дал нам того, кто будет контролировать ход игры, и универсального «большого». Это серьезный вклад в наше будущее», – рассказал офис команды.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spotrac
logoДжордан Пул
logoСаддик Бей
logoНовый Орлеан
logoДжеремайя Фирс
logoКевон Луни
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Билл Симмонс: «Если кто-то купит «Пеликанс» и переместит команду в Сиэтл, лиге не придется делить доходы от телетрансляций»
324 июля, 06:40
В 2023 году на статистику Терри Розира в матче было сделано 30 ставок за 46 минут, все из них сыграли
119 июля, 16:18
Летняя лига в Лас-Вегасе. 18+10 и победный бросок Влада Голдина помогли «Майами» одолеть «Милуоки», «Денвер» разгромил «Лейкерс» и другие результаты
1119 июля, 04:29
Главные новости
Маркус Моррис арестован по обвинению в мошенничестве
111 минут назадФото
Женская НБА. 32+8+7 Нафисы Коллиер не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Атлантой», «Индиана» разобралась с «Чикаго» и другие результаты
152 минуты назад
Джонтэю Портеру грозит до 4 лет тюрьмы. Приговор вынесут 10 декабря
вчера, 20:58
«Портленд» может быть продан более чем за 4 миллиарда долларов
вчера, 20:45
Макс Кристи назвал лучший день в карьере: «Когда меня обменяли в «Мэверикс»
7вчера, 20:31
Никола Йокич эмоционально отреагировал на победу своей лошади на бегах
14вчера, 20:05
«Панатинаикос» ведет переговоры с Томасом Брайантом
3вчера, 19:19
Марк Стейн: «Любовь Леброна Джеймса к выступлениям в «Мэдисон-сквер-гардене» делает неразумным утверждение, что он никогда не станет игроком «Никс»
4вчера, 19:04
«Фенербахче» близок к подписанию Ришона Холмса
вчера, 18:41
Новая лига Мэверика Картера могла стать причиной встречи Леброна Джеймса с Мишко Ражнатовичем
10вчера, 18:18Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Брианна Стюарт избежала серьезной травмы
35 минут назад
«Маккаби Тель-Авив» ведет переговоры с Габриэлем Лундбергом
вчера, 19:40
«Ритас» подписал контракт с Джорданом Уокером
вчера, 18:55
«Нью-Йорк» хочет переманить у «Клипперс» Брендана О’Коннора
вчера, 18:06
Бронни Джеймс: «Физическая подготовка в НБА гораздо выше, поэтому мне нужно было привести тело в порядок»
1вчера, 17:15
Ян Веселы не сыграет за Чехию на Евробаскете-2025
вчера, 15:41
Ди Джей Стефенс подписал контракт с «Сарагосой»
вчера, 15:33
«Майами» подписал негарантированный контракт с Гейбом Мэдсеном
вчера, 15:26
Джаред Батлер подписал с «Финиксом» негарантированный годовой контракт
1вчера, 13:58
Артем Пустовой подписал контракт с «Андоррой»
вчера, 13:42