Менеджер «Нового Орлеана»: «У нас проблемы со здоровьем игроков. Подписание Джордана Пула должно нам помочь»

«Пеликанс» обрисовали свои задачи на лето.

«Не секрет, что у нашей команды большие проблемы со здоровьем игроков. Так что нам нужно было добавить глубины составу. Этому посвящено наше лето.

С чем-то помог драфт. Мы добавили Кевона Луни для глубины впереди.

Приход Джордана Пула очень важен для нас. Он всегда готов выходить на площадку. По нашей информации, оказал очень позитивное влияние на молодежь «Уизардс». Мы очень рады его заполучить.

Саддик Бей не играл в прошлом сезоне, но нам он давно нравился.

Выбор Джеремайи Фирса на драфте нас порадовал, учитывая наш пик. У нас не было долгосрочной кандидатуры на 1-й позиции. Считаем, что Джеремайя закроет эту потребность на долгие годы. Не колебались ни секунды, когда возникла возможность заполучить Дерика Куина.

Драфт дал нам того, кто будет контролировать ход игры, и универсального «большого». Это серьезный вклад в наше будущее», – рассказал офис команды.