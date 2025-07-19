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В 2023 году на статистику Терри Розира в матче было сделано 30 ставок за 46 минут, все из них сыграли

ESPN опубликовал детали федерального расследования по Розиру.

Согласно документам, полученным ESPN, профессиональный беттор сделал 30 ставок за 46 минут, все – на статистику Терри Розира в матче НБА 23 марта 2023 года между «Шарлотт», за который выступал тогда баскетболист, и «Новым Орлеаном».

Игрок в букмекерской конторе города Билокси поставил 13 759 долларов на линии «меньше» по показателям Розира. Все 30 ставок сыграли: баскетболист покинул игру через 10 минут после начала, сославшись на травму стопы. После того матча Розир пропустил оставшиеся восемь игр сезона.

Адвокат Розира, Джим Трасти, заявил, что его клиент не является целью федерального расследования, хотя оно продолжается. НБА провела собственное расследование в 2023 году и не нашла нарушений правил лиги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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