Билл Симмонс: «Если кто-то купит «Пеликанс» и переместит команду в Сиэтл, лиге не придется делить доходы от телетрансляций»

Билл Симмонс обозначил альтернативу расширению НБА.

«Команды получат такие деньги от телевизионного контракта, что я не уверен в том, что расширение лиги вообще оправдает себя финансово из-за деления доходов.

Смотрю на ситуацию с «Новым Орлеаном ». Это эксперимент, который не оправдывает себя. Не знаю, какая стоимость у этого клуба в текущей ситуации. Они играют на арене Smoothie King. На рынке, который плохо воспринимает баскетбол.

Если кто-то купит команду и переместит ее в «Сиэтл », заплатит лиге за перенос, то не придется делить доходы от телевидения.

Кажется, что ситуация движется в этом направлении, и начинают ходить подобные слухи», – заключил обозреватель The Ringer.