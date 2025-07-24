Билл Симмонс: «Если кто-то купит «Пеликанс» и переместит команду в Сиэтл, лиге не придется делить доходы от телетрансляций»
Билл Симмонс обозначил альтернативу расширению НБА.
«Команды получат такие деньги от телевизионного контракта, что я не уверен в том, что расширение лиги вообще оправдает себя финансово из-за деления доходов.
Смотрю на ситуацию с «Новым Орлеаном». Это эксперимент, который не оправдывает себя. Не знаю, какая стоимость у этого клуба в текущей ситуации. Они играют на арене Smoothie King. На рынке, который плохо воспринимает баскетбол.
Если кто-то купит команду и переместит ее в «Сиэтл», заплатит лиге за перенос, то не придется делить доходы от телевидения.
Кажется, что ситуация движется в этом направлении, и начинают ходить подобные слухи», – заключил обозреватель The Ringer.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Билла Симмонса
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