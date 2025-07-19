Летняя лига в Лас-Вегасе. 18+10 и победный бросок Влада Голдина помогли «Майами» одолеть «Милуоки», «Денвер» разгромил «Лейкерс» и другие результаты
Российский центровой «Майами» Влад Голдин набрал 18 очков (7 из 10 с игры), 10 подборов и 4 блок-шота, а также стал автором решающего попадания в победном матче против «Милуоки».
«Лейкерс» без Бронни Джеймса крупно уступили «Денверу».
Лас-Вегас
Орландо – Даллас – 69:92 (16:20, 16:28, 18:26, 19:18)
ОРЛАНДО: Мур (14 + 8 подборов), Эткинс (11 + 3 перехвата), Фримантл (10).
ДАЛЛАС: Льюис (18), Кливленд (17), Хикман (13), Диара (12 + 11 подборов).
18 июля. 23.00
Бруклин – Филадельфия – 83:87 (28:18, 16:25, 18:26, 21:18)
БРУКЛИН: Сэмюэл (19 + 12 подборов), Оливари (18), Нельсон (11).
ФИЛАДЕЛЬФИЯ: Армстронг (23 + 7 подборов), Минтц (20 + 5 подборов), Алума (9 + 5 подборов).
19 июля. 1.00
Милуоки – Майами – 92:93 (24:29, 28:23, 21:27, 19:14)
МИЛУОКИ: Смит (21 + 5 подборов), Умуде (13 + 3 блок-шота), Маркович (12), Ноуэлл (12 + 5 передач).
МАЙАМИ: Голдин (18 + 10 подборов + 4 блок-шота), Гарднер (16 + 6 подборов), Кук (14 + 6 передач).
19 июля. 2.00
Чикаго – Юта – 105:92 (24:12, 27:16, 25:32, 29:32)
ЧИКАГО: Фримен-Либерти (22 + 9 подборов + 6 передач), Кавамура (20 + 10 передач), Грилл (18).
ЮТА: Уильямс (26 + 5 подборов), Харклесс (15 + 8 подборов), Абмас (13 + 8 передач).
19 июля. 3.00
Новый Орлеан – Индиана – 104:113 (23:27, 22:29, 22:32, 37:25)
НОВЫЙ ОРЛЕАН: Фирс (22 + 7 подборов + 3 перехвата), Ривс (18), Брукс (16).
ИНДИАНА: Бэйкер (26 + 10 подборов), Уилер (19 + 6 подборов), Деннис (15 + 11 передач), Фримен (14 + 10 подборов).
19 июля. 4.00
Лейкерс – Денвер – 84:106 (24:25, 19:22, 26:29, 15:30)
ЛЕЙКЕРС: Дэвис (17), Суайдер (17 + 6 подборов), Тэйлор (15 + 5 подборов).
ДЕНВЕР: Джонс (22 + 5 подборов + 8 передач), Смит (17), Уильямс (16 + 6 подборов).
19 июля. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.