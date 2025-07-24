Билл Симмонс: «В ближайшее время «Клипперс» поборются за титул, но их конечная цель – Яннис Адетокумбо летом 2027 года»

Билл Симмонс порассуждал о планах «Клипперс».

Команда собрала возрастной состав из звездных ветеранов.

«В ближайшее время «Клипперс » поборются за титул, попробуют поймать удачу за хвост. Но в длительной перспективе у них останутся 20 миллионов в платежке к 2027 году. Один Зубац. Можно собирать новую команду, и они находятся в лучшей позиции для этого.

Стив Балмер не считает деньги. Их тренировочный комплекс напоминает изнутри дворец. Он не жалеет средств, чтобы впечатлить своих игроков.

Это их конечная цель – Яннис Адетокумбо летом 2027 года», – заявил обозреватель The Ringer.