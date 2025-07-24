Менеджер клуба НБА: «Мы позволили агентам диктовать выбор на драфте. Все вышло из-под контроля»
В НБА обеспокоены влиянием агентов.
«Этот драфт был худшим за мои 25 с лишним лет в НБА. Весь второй раунд агенты практически сами делали выбор.
На всем протяжении драфта они постоянно диктовали, кого не нужно брать. Ситуация выходит из-под контроля, и мы сами это позволили», – поделился менеджер одного из клубов лиги.
«Ну еще заплачьте. Сама идея драфта парадоксальна. Американский спорт – это единственное место, где игроку указывают, где ему выступать. И вы думаете, что я не буду пытаться контролировать этот процесс? Отвалите», – прокомментировал эти жалобы один из агентов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spotrac
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