«Меньше шансов воспользоваться суматохой». Мнения по поводу двухдневного драфта в НБА разделились
Нововведение НБА повлияло на работу клубов на драфте.
Церемония во второй раз прошла с разделением раундов по времени на 2 дня. Клубы по-разному относятся к этому решению.
«Мы обожаем, ОБОЖАЕМ двухдневный драфт. Второй раунд стал просто неизмеримо лучше. Меньше хаоса. Больше времени на переговоры об обменах. Возможность перезагрузиться ментально», – поделился генменеджер Восточной конференции.
«Раньше мы максимально использовали хаос. Наш штаб предельно спокоен. Мы всегда знаем, кто начинает суетиться. Разделение драфта уменьшило эти возможности. Стало сложнее использовать суматоху и неразбериху в других офисах», – разочарован скаут другой команды с Востока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spotrac
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