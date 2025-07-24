«Меньше шансов воспользоваться суматохой». Мнения по поводу двухдневного драфта в НБА разделились

Нововведение НБА повлияло на работу клубов на драфте.

Церемония во второй раз прошла с разделением раундов по времени на 2 дня. Клубы по-разному относятся к этому решению.

«Мы обожаем, ОБОЖАЕМ двухдневный драфт. Второй раунд стал просто неизмеримо лучше. Меньше хаоса. Больше времени на переговоры об обменах. Возможность перезагрузиться ментально», – поделился генменеджер Восточной конференции.

«Раньше мы максимально использовали хаос. Наш штаб предельно спокоен. Мы всегда знаем, кто начинает суетиться. Разделение драфта уменьшило эти возможности. Стало сложнее использовать суматоху и неразбериху в других офисах», – разочарован скаут другой команды с Востока.