Элайджа Аренас порвал мениск и может пропустить весь первый сезон в NCAA

Сын Гилберта Аренаса получил серьезную травму.

Недавно Элайджа Аренас оказался в больнице из-за автомобильной аварии. Теперь молодой баскетболист получил разрыв мениска во время тренировки.

18-летний защитник будет восстанавливаться 6-8 месяцев и рискует пропустить весь первый сезон в USC.

Аренас считался 5-звездочным проспектом и попадал в 1-й раунд драфта-2026 по ряду прогнозов.