Университетские контракты NIL обозначили пробел в коллективном соглашении НБА

Рост доходов в студенческом баскетболе привел к необычной ситуации.

Баскетбольные программы университетов получили возможность напрямую платить своим спортсменам по рекламным контрактам. Рост доходов в студенческой лиге привел к повышенному интересу со стороны молодых спортсменов.

В этом году сложилась ситуация, когда 22-летние иностранные баскетболисты, автоматически выходящие на драфт НБА по возрасту, приняли предложения университетов.

Выбор на драфте позволяет игроку продолжать игру за профессиональный иностранный баскетбольный клуб, в этом случае команда НБА сохраняет права на него в случае переезда в США.

Подписание выбранного на драфте баскетболиста с университетской командой делает его статус неопределенным с точки зрения коллективного соглашения.

На данный момент, до обсуждения лиги и профсоюза игроков, баскетболисты, попавшие в такую ситуацию, получат статус свободного агента и, соответственно, смогут в любой момент подписаться с любым из клубов НБА.

Перед драфтом правовая служба лиги распространила справку, по которой обозначила статус университетских программ приравненным к профессиональным клубам. Эта точка зрения пока не является утвержденной и может быть оспорена.

НБА считает профессиональным клубом любую команду, в которой игроки получают доход свыше расходов на проживание.