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Менеджер «Хорнетс»: «В этом году мы были лучшими на драфте»

«Шарлотт» прокомментировал свое промежуточное состояние.

«В этом году мы были лучшими на драфте. Конечно, 29 других команд, скорее всего, скажут то же самое.

Но мы заряжены на успех. Хотели получить парней, которые дополнят Ламело Болла и Брэндона Миллера, раскроют для них пространство. Кон Книппел (4-й) и Лиам Макнили (29-й) способны на это.

Но мы не хотели брать парней с каким-то одним навыком. Все видели «Индиану» и «Тандер». Надо быть универсальными. И мы на пути к этому.

Во втором раунде мы забрали Сиона Джеймса (33-й) и Райана Колкбреннера (34-й). Думали о том, чтобы взять кого-то из них 29-м, но знали, что Лиам точно нам тогда не достанется. Так что мы затаили дыхание и получили всех, кого хотели.

В офисе мы считаем, что получили четырех игроков первого раунда, они были именно такими в наших преддрафтовых оценках.

Нам еще предстоит работа с составом. Этим будем заниматься до конца лета. Несколько трудных решений, но это не так плохо. Лучше, чем испытывать недостаток игроков», – сообщил менеджер «Хорнетс».

«Понимаю, почему возникают вопросы к передней линии. Но у нас есть игроки. Мэйсон Пламли поможет своим опытом и передачами. Грант Уильямс вернется и свяжет разные элементы нашей игры. Мусса Диабате энергичен и отлично действует под щитом. Колкбреннер великолепно показал себя в Летней лиге. Мы считаем, что он сможет наработать бросок», – поделился тренер команды.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spotrac
logoРайан Колкбреннер
logoНБА
logoШарлотт
logoБрэндон Миллер
logoЛамело Болл
logoКон Книппел
logoМусса Диабате
logoЛиам Макнили
Сион Джеймс
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