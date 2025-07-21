Орландо Робинсон подписал двусторонний контракт с «Мэджик»

Орландо Робинсон будет выступать на двустороннем контракте.

25-летний центровой (213 см) присоединился к «Орландо ».

Баскетболист отыграл 3 сезона в НБА , завершив прошлый чемпионат в «Торонто», где он набирал 8,1 очка, 5,9 подбора и 1,9 передачи за 20,4 минуты в среднем.

Игроку достался второй двусторонний контракт в команде, у «Мэджик» остается место для еще одного.