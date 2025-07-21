Орландо Робинсон подписал двусторонний контракт с «Мэджик»
Орландо Робинсон будет выступать на двустороннем контракте.
25-летний центровой (213 см) присоединился к «Орландо».
Баскетболист отыграл 3 сезона в НБА, завершив прошлый чемпионат в «Торонто», где он набирал 8,1 очка, 5,9 подбора и 1,9 передачи за 20,4 минуты в среднем.
Игроку достался второй двусторонний контракт в команде, у «Мэджик» остается место для еще одного.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Orlando Sentinel
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